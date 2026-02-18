Nach Sturz und OPs muss Lindsey Vonn den Tod ihres Hundes verkraften

Lindsey Vonn (41) muss einen weiteren Rückschlag verkraften. Nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen mit anschliessenden Operationen, trauert die Athletin jetzt um ihren verstorbenen Hund Leo. In einem rührenden Beitrag auf Instagram nahm Vonn Abschied von ihrem geliebten Haustier.
Hund Leo starb am Tag nach ihrem Sturz
Vonn war bei Olympia mit einem Kreuzbandriss in der Abfahrt an den Start gegangen und nach wenigen Sekunden schwer gestürzt. Sie brach sich bei dem Crash den linken Oberschenkel und musste mehrfach operiert werden.
Wie sie jetzt in dem Beitrag auf Instagram beschrieb, verschlechterte sich der Gesundheitszustand ihres Hundes am selben Tag rapide. Am Tag nach dem Sturz musste der Ski–Superstar nach eigenen Aussagen dann Abschied von ihrem Hund nehmen, der an den Folgen von Lungenkrebs starb. Leo wurde 13 Jahre alt.
Vonn mit emotionalem Statement auf Instagram
Vonn beschreibt die letzten Tage auf Instagram als unglaublich hart und fasst sie als «die wahrscheinlich schwersten Tage» ihres Lebens zusammen. Sie habe noch nicht verarbeitet, dass ihr Hund verstorben sei. «Ich habe in so kurzer Zeit so viel verloren, das mir etwas bedeutete. Ich kann es immer noch kaum glauben. Mein Hund war seit meiner zweiten Kreuzbandverletzung an meiner Seite, genau in der Zeit, als ich ihn am meisten brauchte», schrieb Vonn.
Sie beschrieb in dem Statement auch, wie sehr sie der Hund emotional unterstützt hat: «Er hat mich aufgerichtet, wenn ich am Boden war. Er lag stets bei mir, hat mit mir gekuschelt und mir immer ein Gefühl von Sicherheit und Liebe gegeben. Wir haben in 13 Jahren so viel gemeinsam durchgestanden.»
Sie braucht Zeit, um Tod zu verarbeiten
«Es wird eine Weile dauern, bis ich das emotional verarbeiten kann, aber ich weiss, dass er immer bei mir sein wird», fuhr Vonn fort. «Ich weiss, dass er da oben bei Lucy und Bear ist, bei meiner Mutter, meinen Grosseltern und all den Menschen, die ich in den letzten Jahren verloren habe. Und es tröstet mich zu wissen, dass er keine Schmerzen mehr hat.»
Lucy und Bear sind die Namen von Vonns vorherigen Hunden. Im Sommer 2022 verlor die Olympiasiegerin ihre Mutter. Vergangenes Jahr starb zudem ihr Mentor und Trainer Erich Sailer im Alter von 99 Jahren. Kurz nach ihrem Kreuzbandriss bei der letzten Abfahrt vor Olympia in Crans–Montana besuchte Vonn noch sein Grab in Tirol.