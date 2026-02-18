Nach Sturz und OPs muss Lindsey Vonn den Tod ihres Hundes verkraften

Vonn mit emotionalem Statement auf Instagram

Vonn beschreibt die letzten Tage auf Instagram als unglaublich hart und fasst sie als «die wahrscheinlich schwersten Tage» ihres Lebens zusammen. Sie habe noch nicht verarbeitet, dass ihr Hund verstorben sei. «Ich habe in so kurzer Zeit so viel verloren, das mir etwas bedeutete. Ich kann es immer noch kaum glauben. Mein Hund war seit meiner zweiten Kreuzbandverletzung an meiner Seite, genau in der Zeit, als ich ihn am meisten brauchte», schrieb Vonn.