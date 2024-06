Nach Sturz von der Theaterbühne: Ian McKellen meldet sich zu Wort

Die Vorführungen werden am 20. Juni fortgesetzt

McKellens Co–Stars in «Players King» erklärten auf der Plattform, dass die Theateraufführungen am 20. Juni wieder aufgenommen werden. Zuvor hatten sie wegen des Vorfalls zwei Tage pausiert. Ob der 85–Jährige schon am Donnerstag wieder auf der Bühne stehen wird, ist noch nicht bekannt. «Wir freuen uns, dass sich Ian gut erholt und freuen uns darauf, dass er in die Produktion zurückkehrt, sobald er bereit ist», hiess es.