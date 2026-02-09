Nach Super Bowl: Bad Bunny löscht alle Instagram-Posts

Zieht sich Bad Bunny nach Kritik zurück?

Bad Bunny, mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio, setzte in der Halbzeitshow subtile politische Statements. Während seines Auftritts liess er unter anderem Flaggen von Ländern aus ganz Amerika für sich sprechen. Zudem präsentierte er einen Football mit der Botschaft «Gemeinsam sind wir Amerika». Ein weiteres Zeichen für Einheit und gegen Ausgrenzung: eine Leinwand, die die Worte «Das Einzige, was mächtiger ist als Hass, ist Liebe» zeigte. Daneben sang er fast vollständig auf Spanisch.