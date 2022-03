Nach «The Crown» jetzt auch «Lupin»: Nächste Netflix-Serie überfallen

Gegenüber dem «The Hollywood Reporter» bestätigte Netflix einen «Vorfall» am Set. Laut Medienberichten brachen 20 vermummte Diebe am 25. Februar in das Set ein, schmissen mit Feuerwerkskörpern und stahlen Equipment im Wert von 330.000 Dollar (circa 298.000 Euro). Cast und Crew sind laut Netflix nicht verletzt worden.