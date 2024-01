Nach Thronwechsel: Dänisches Königspaar besucht Sonntagsgottesdienst

Ganze Familie zeigt sich

Denn das Königspaar wurde von seinen vier Kindern Christian (18), Isabella (16) sowie den Zwillingen Vincent und Josephine (13) begleitet. Wie schon bei der Proklamation am 14. Januar in Kopenhagen war zuvor nicht angekündigt worden, dass die Prinzen und Prinzessinnen dabei sein würden. Und auch die zurückgetretene Königin Margrethe II. (83) nahm am Gottesdienst teil. Sie trug ein lilafarbenes Kleid sowie einen grauen Kunstpelz–Mantel. Ihr Sohn präsentierte sich in Uniform, seine Ehefrau hatte ebenfalls die Farbe Lila gewählt. Zum knielangen Kleid trug sie einen passenden Schal, Lederhandschuhe und Hut.