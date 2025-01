Nach Tiefpunkt: Taylor Kitsch gelingt Comeback mit «American Primeval»

2010 noch der kommende Mann

Taylor Kitschs Karriere schien jedenfalls vorbei, bevor sie richtig begonnen hatte. 2010 hatte ihn «The Hollywood Reporter» noch in eine Liste mit Jungstars aufgenommen, denen die Zeitschrift den Sprung in die erste Reihe zutraute. Seinen Durchbruch hatte Kitsch mit der Serie «Friday Night Lights» von «Battleship»–Regisseur Peter Berg (60). Zwischen 2006 und 2009 spielte er in den ersten vier Staffeln einen High–School–Footballer. Zweimal war er für den Teen Choice Award nominiert. Als Kitsch 2009 in «X–Men Origins: Wolverine» den Marvel–Fanliebling Gambit verkörperte, schien alles bereit für die grosse Karriere.