Nach Titelstreit: So geht es Joachim zu Dänemark in den USA

Joachim und seine Familie liessen damals die Öffentlichkeit wissen, dass sie überrumpelt und enttäuscht seien von der Entscheidung. Ist der Familienzwist nun vorüber? In einem Interview mit der «Washington Post» sagte Joachim, der mittlerweile mit seiner Familie in den USA lebt, nun über das Thema: «Wir haben uns weiterentwickelt.» Seine Frau Marie von Dänemark (48) erklärte allerdings über den Titelentzug: «Wir waren nicht glücklich über die Art und Weise, wie es passiert ist.» Sie fügte hinzu: «Aber das ist eine Familienangelegenheit. Es ist kompliziert.» Für ihre Kinder gehe es um mehr als nur einen Titel: «Es ist auch ihr Name. Es ist ihre Identität, seit sie geboren wurden. Es ist also mehr als das, was die Leute als einen Titel sehen.»