Nach Tod der Queen: Königin Margrethe II. ändert Thronjubiläumsfeier

Am Samstag, 10. September findet die geplante Parade auf dem Schlossplatz Amalienborg, bei der die Königin und die königliche Familie auf dem Balkon erscheinen sollten, laut Mitteilung nicht statt. Auch eine Kutschfahrt wurde abgesagt. Der Besuch des Kopenhagener Rathauses mit Unterhaltungsprogramm wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die Galavorstellung am Samstagabend im alten Theater des dänischen Staatstheaters in Kopenhagen wird in angepasster Form abgehalten. Die geplante Musikaufführung am Abend auf dem Kongens-Nytorv-Platz in Kopenhagen wird abgesagt.