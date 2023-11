Nach Tod des «Friends»-Stars: Matthew-Perry-Stiftung nimmt Arbeit auf

Er wollte Menschen mit Suchtproblemen helfen, nachdem er selbst so sehr darunter gelitten hatte. In seinen Memoiren «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», die vor einem Jahr auf den Markt kamen, schilderte Perry, wie er auf dem Höhepunkt seiner Sucht 55 Vicodin–Tabletten pro Tag einnahm. Während er in den 1990er–Jahren mit der Sitcom «Friends» weltweit Erfolge feierte und pro Folge eine Million Dollar verdiente, kämpfte er gegen seine Abhängigkeit. Sogar am Set erschien er betrunken und sagte später, er könne sich an viele Staffeln gar nicht mehr erinnern.