Nach Tod eines Fans: Taylor Swifts emotionale Rückkehr auf die Bühne

Als zweiten Song spielte Taylor Swift für viele Fans überraschend «Bigger Than the Whole Sky», ein Bonus Track ihres letzten Albums «Midnights». In dem von Swift selten live gespielten Lied geht es um den Umgang mit einem Verlust. Auch wenn die Sängerin den Namen von Ana Clara Benevides nicht nannte, interpretierten viele Beobachter den Song als Tribut an die Verstorbene. Taylor Swift soll laut Augenzeugen während ihrer Performance des Songs Tränen in den Augen gehabt haben.