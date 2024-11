Nach Tod ihrer Oma: Anna Ermakova spricht Boris Becker ihr Beileid aus

Am vergangenen Donnerstag (21. November) würde von Boris Beckers (57) Anwalt Christian–Oliver Moser gegenüber der «Bild»–Zeitung bestätigt, dass die Mutter der Tennislegende im Alter von 89 Jahren verstorben ist. Ebenfalls gegenüber der Zeitung verriet Beckers Tochter Anna Ermakova (24), dass sie deswegen mit ihrem Vater in Kontakt getreten ist. Berichte, sie habe sich bei ihm gemeldet, könne sie «bestätigen. Ich habe ihm mein Beileid ausgesprochen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein muss, eine Mutter zu verlieren.» Sie wollte ihm damit «Kraft und Klarheit [...] senden», so das Model.