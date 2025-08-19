Nach Tod ihres Ehemanns: Aubrey Plaza spricht über ihre Trauer

Es sei «ein dummer Vergleich» und sie habe es zunächst scherzhaft gemeint. Inzwischen stehe sie aber dahinter, erklärte Plaza: «Als ich den Film gesehen habe, dachte ich sofort: So fühlt sich meine Trauer an ... oder so könnte sie sich anfühlen. Ständig ist da ein riesiger Ozean voller Schrecklichkeit, den ich sehen kann.» Weiter schilderte sie: «Manchmal will ich einfach hineinspringen und darin sein, dann wieder versuche ich, Abstand zu gewinnen. Aber er ist immer da.»