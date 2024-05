Nach Tod seines Stuntdoubles: Chris Pratt ist «am Boden zerstört»

In seinen Instagram–Storys erinnerte sich Pratt nun in einem Post für McFarr, mit dem er unter anderem in «Guardians of the Galaxy» zusammengearbeitet hatte, an die gemeinsamen «endlosen Stunden am Set». Der Hollywoodstar schrieb: «Ich bin am Boden zerstört über den Verlust meines Freundes und ehemaligen Stuntdoubles Tony McFarr. Wir haben mehrere Filme zusammen gedreht. Wir haben Golf gespielt, Whiskey getrunken, Zigarren geraucht und endlose Stunden am Set verbracht.»