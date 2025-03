Nach Tod von AnNa R.: Theater-Team rührt Peter Plate zu Tränen

Nur wenige Tage nach ihrem Tod erlebte er Durchlauf–Probe

Auf der Instagram–Seite von Rosenstolz postete Plate am 23. März, er wolle ein ganz besonderes Danke «meinem – unserem – grossartigen Team vom Theater des Westens» sagen. «Wir stecken mitten in den Proben für ‹Romeo & Julia – Liebe ist alles›, und am Mittwoch durfte ich den ersten Durchlauf sehen. Natürlich liefen mir die Tränen.» Es habe ihm aber auch «unendlich viel Kraft» gegeben, alle wiederzusehen und in den Arm zu nehmen. «Und dann zu erleben, wie ihr ‹Liebe ist alles› singt... Es hat mich fast zerrissen – und gleichzeitig so sehr erfüllt.» Er freue sich nun «unendlich» auf die Zeit mit dem Ensemble. Das Musical soll am 17. April wieder starten.