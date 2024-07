Nach Tod von Benji Gregory: Seine Serienmutter findet deutliche Worte

Anne Shedeen macht Hollywood für den Tod von Benji Gregory verantwortlich

Um welche Art von Krankheit es sich damals handelte, ist nicht bekannt. Doch auch Shedeen wusste offenbar um Probleme. Sie habe ihn jedoch als glückliches und gesundes Kind in Erinnerung: «Er war süss und professionell. Er konnte seine Texte immer auswendig und hatte viele Plüschtiere am Set. Er war das einzige Kind am Set. Deshalb musste er schneller erwachsen werden als andere Kinder.» Das habe ihm später Probleme bereitet. Die Filmbranche sei somit schuld an der Misere: «Seine psychischen Probleme haben Benji das Leben gekostet. Das bestätigt für mich nur, dass Kinder nicht an Hollywood–Sets gehören.» Der Grund: «Es geht dabei nur ums Geld.»