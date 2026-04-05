Nach Tod von Chuck Norris: Familie warnt vor KI-Fakes

Die Familie von Chuck Norris hat Fans eindringlich davor gewarnt, KI–generierte Videos und Posts zu verbreiten, die seit dem Tod des Actionstars im Internet die Runde machen. In einem Statement, das am 1. April auf dem Instagram–Account des verstorbenen Schauspielers veröffentlicht wurde, erklärten seine Angehörigen laut «Variety»: «Wir sind uns bewusst, dass seit Chucks Tod eine Reihe von KI–generierten Videos und Posts im Umlauf sind, die falsche und irreführende Informationen über die Umstände seines Todes, seine Krankengeschichte und Personen enthalten, die bei seinem Tod anwesend waren.»