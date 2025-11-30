Nach Tod von Drehbuchautor Tom Stoppard: Auch König Charles trauert

«Er war ein lieber Freund»

König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) würdigten den britischen Dramatiker als «einen unserer grössten Schriftsteller». In seinem Statement hiess es aus dem Buckingham–Palast: «Er war ein lieber Freund, der sein Genie mit Leichtigkeit zur Schau stellte. Er konnte seine Feder auf jedes Thema richten und tat dies auch, wobei er sein Publikum herausforderte, bewegte und inspirierte, basierend auf seiner eigenen persönlichen Geschichte.» Auch Mick Jagger (82), Frontmann der Rolling Stones, meldete sich zu Wort. Er erklärte in den sozialen Netzwerken: «Tom Stoppard war mein Lieblingsdramatiker. Er hinterlässt uns ein beeindruckendes Werk voller Intellekt und Humor.» Dann bekundete der Sänger noch: «Ich werde ihn immer vermissen.»