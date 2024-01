Nach Tod von Franz Beckenbauer: ARD passt Dokumentation an

Franz Beckenbauer (1945–2024) ist tot. Wie seine Angehörigen der dpa am heutigen Montag bestätigt haben, ist der Kaiser am Sonntag, dem 7. Januar 2024, «im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen». Das Erste hatte zufällig bereits für den heutigen Montag die Ausstrahlung der neuen Doku «Beckenbauer» im Programm. Diese soll weiterhin gesendet werden – allerdings in angepasster Form. Die Dokumentation läuft ab 20:30 Uhr im Ersten, zuvor zeigt der Sender ab 20:15 Uhr noch einen «Brennpunkt» zu den Bauernprotesten.