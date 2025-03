Nach Tod von Gene Hackman: Emotionale Worte von Bruce Willis' Ehefrau

«So wichtig, dass wir für sie da sind»

«Normalerweise würde ich so etwas nicht kommentieren, aber ich glaube wirklich, dass man aus dieser Geschichte etwas lernen kann», sagte Emma Heming–Willis in ihrem Video. «Es hat mich an diese umfassendere Geschichte denken lassen, nämlich dass auch Pflegekräfte Pflege brauchen und dass sie lebenswichtig sind, und dass es so wichtig ist, dass wir für sie da sind, damit sie weiterhin für ihre Angehörigen da sein können», so das Model weiter.