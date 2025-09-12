Nach Tod von Giorgio Armani: Sein Modehaus soll verkauft werden

Komplizierte Erbfolge

Da Armani keine Kinder hinterlässt, gestaltet sich die Nachfolge komplex. 2016 gründete der Modeschöpfer die Fondazione Giorgio Armani zur Wahrung seiner Werte und Prinzipien. Laut dem Exekutivkomitee des Unternehmens soll die Stiftung stets mindestens 30 Prozent der Anteile halten und als «permanenter Garant» für die Einhaltung der Gründungsprinzipien fungieren. Weitere 40 Prozent der Stimmrechte gehen an Leo Dell'Orco (72), Armanis langjährigen Lebens– und Geschäftspartner. Seine Nichter Silvana und Roberta Armani sowie sein Neffe Andrea Camerana erhalten jeweils 15 Prozent.