Nach Tod von Liam Payne: Polizei durchsucht Hotel in Buenos Aires

Familie wartet auf die Freigabe des Leichnams

Liam Payne war am 16. Oktober von dem Balkon seines Hotelzimmers im dritten Stock in den Tod gestürzt. Die herbeigerufenen Sanitäter konnten aufgrund der dabei zugezogenen schweren Verletzungen nur noch den Tod des Stars feststellen. Zuvor hatte er schon mehrere Wochen mit seiner Freundin Kate Cassidy in Argentinien verbracht, diese war jedoch kurz vor der Tragödie zurück in die USA geflogen.