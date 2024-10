Nach Tod von Liam Payne: Seine neue Single wird kurzfristig verschoben

Die posthume Single «Do No Wrong» von Liam Payne (1993–2024) wird nun doch nicht am 1. November veröffentlicht. Songwriter und Musikproduzent Sam Pounds, der mit Payne vor dessen Tod an dem Song gearbeitet hatte, verschiebt den Release auf unbestimmte Zeit nach hinten. «Heute entscheide ich mich, ‹Do No Wrong› zurückzuhalten», schrieb er auf X (vormals Twitter). Stattdessen sollen nun Paynes Familienmitglieder über das Veröffentlichungsdatum entscheiden.