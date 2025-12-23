Nach Tod von Rob und Michele Reiner: Kinder planen Trauerfeier

«Sie waren unsere besten Freunde»

Drei Tage später meldeten sich die beiden erneut. «Worte können nicht einmal ansatzweise beschreiben, welchen unvorstellbaren Schmerz wir jeden Augenblick des Tages empfinden», liessen sie mitteilen. Und: «Der schreckliche und verheerende Verlust unserer Eltern, Rob und Michele Reiner, ist etwas, das niemand jemals erleben sollte. Sie waren nicht nur unsere Eltern, sie waren unsere besten Freunde».