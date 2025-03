Nach Tod von Sängerin AnNa R.: Rosenstolz erobern wieder die Charts

Nach dem unerwarteten Tod von Rosenstolz–Sängerin AnNa R. (1969–2025) hat die Musik des Pop–Duos nun ein Comeback in den Charts erlebt. Nur wenige Tage nach Bekanntwerden des Ablebens der 55–Jährige schaffen es 20 Rosenstolz–Songs zurück in die Top 100 der iTunes–Charts, wie auf der Webseite hervorgeht. Fünf davon finden sich in den Top 10 wieder, darunter die 2018er Version von «Liebe ist alles». Dieser und die beiden weiteren Rosenstolz–Klassiker «Ich bin ich» und «Gib mir Sonne» besetzen die ersten drei Plätze.