Nach Tod von Sarah Harding: Girls Aloud treten noch mal zusammen auf

Die britische Band würde sich mit dem Auftritt 20 Jahre nach Entstehen der Gruppe wieder zusammenfinden. Girls Aloud waren 2002 aus der Castingshow «Popstars: The Rivals» hervorgegangen. In ihrem Heimatland feierte die Gruppe 20 Top-10-Hits in Folge, bevor sie sich 2013 nach einer letzten Tour durch das Vereinigte Königreich auflöste. Die Bandmitglieder starteten anschliessend Solokarrieren: Kimberley Walsh ist auch als TV-Moderatorin und Schauspielerin bekannt, Cheryl Cole machte weiter als Sängerin Karriere und gilt als Stilikone. Nadine Coyle und Nicola Roberts arbeiten ebenfalls weiter in der Musik- und TV-Branche.