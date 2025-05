Nach Tod von Xatar: Staatsanwaltschaft ermittelt Todesumstände

Die Untersuchungen, zu denen auch eine Obduktion gehöre, würden aktuell andauern. Wie zunächst die «Bild»–Zeitung berichtete, soll der im Iran geborene Musiker, der mit bürgerlichem Namen Giware Hajabi hiess, in seiner Wohnung in Köln tot aufgefunden worden sein. Das Blatt berichtet überdies, dass er in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verstorben sei. Genauere Umstände sind bislang noch nicht bekannt.