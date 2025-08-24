Nach Todesfall: «Emily in Paris» wird in Venedig weitergedreht

Der Mann namens Diego Borella, der als dritter Regieassistent für «Emily in Paris» tätig war, brach laut Berichten italienischer Medien während der Vorbereitungen für die letzte Szene des Tages im Hotel Danieli in Venedig zusammen. Das medizinische Personal am Set versuchte, ihn wiederzubeleben. Gegen 19 Uhr am Donnerstag musste er dann jedoch für tot erklärt werden, heisst es etwa bei «La Repubblica».