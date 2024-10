Nach tragischem Tod: Show mit Liam Payne liegt vorerst auf Eis

So funktioniert «Building the Band»

Payne diente als einer der Juroren der Netflix–Produktion, in der aus 50 Teilnehmenden eine neue Band geformt werden soll. Neben Payne wirkten auch Nicole Scherzinger (46) von The Pussycat Dolls sowie Kelly Rowland (43) von Destiny's Child als Juroren in der ersten Staffel von «Building the Band» mit. Backstreet–Boys–Sänger AJ McLean (46) fungierte derweil als Moderator. Die Besonderheit der Show: Die 50 Kandidatinnen und Kandidaten bekommen sich während der Auswahlphase nicht zu sehen und müssen sozusagen blind eine Band formen.