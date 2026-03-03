Nach «traumatisierendem» BAFTA-Eklat: Moderator Alan Cumming spricht

Alan Cumming: Kritik an Zensur der BBC

Für Kritik hatte zudem gesorgt, dass die BBC die rassistischen Ausrufe nicht herausgeschnitten hatte. Der Sender strahlte die Verleihung um zwei Stunden zeitversetzt aus. Zensiert hatte die BBC dafür ein «Free Palestine»–Statement von Akinola Davies Jr. Ebenso wurde ein Witz von Cumming, der auf Donald Trump anspielte, sowie das Wort «piss», das der BAFTA–gekrönte Regisseur Paul Thomas Anderson gesagt hatte, entfernt.