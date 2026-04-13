Nach Traumstart: «Der Super Mario Galaxy Film» erreicht Meilenstein

Dem Doppelerfolg von Super Mario und Ryan Gosling sei Dank: Das Kinojahr 2026 verspricht, das lukrativste seit dem Beginn der Corona–Pandemie zu werden, zumindest in den USA. 2,11 Milliarden US–Dollar setzten Filme in den Vereinigten Staaten zum Stand Anfang April um. Laut dem Branchenmagazin «The Hollywood Reporter» ist dies im selben Zeitraum eine Verbesserung zum Vorjahr um 23,5 Prozent. Seit 2019, also dem letzten Jahr vor dem Beginn der Corona–Pandemie, startete kein Kinojahrgang erfolgreicher.