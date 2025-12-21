Nach Trennung: Daniel Aminati will um seine Ehe kämpfen

Ein trauriges Weihnachtsfest steht bevor

Daniel Aminati, der gerade von Dreharbeiten aus der Dominikanischen Republik zurückgekehrt ist, möchte die Hoffnung dennoch nicht aufgeben. «Natürlich kämpfe ich um meine Ehe. Patrice ist meine Traumfrau. Auch wenn ich sie gerade nicht wiedererkenne», zitiert ihn die «Bild am Sonntag». Er plant, am zweiten Weihnachtsfeiertag nach Dresden zu reisen, um seine Tochter zu sehen, für die er dort bereits ein neues Kinderzimmer einrichtet.