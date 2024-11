Nach Trennung: Jennifer Lopez freut sich schon auf Weihnachten

Die Sängerin freue sich «wirklich auf die Momente, in denen ich mit meinen Schwestern zusammen sein, einfach nur entspannen, Spass haben und neue Erinnerungen schaffen kann». Sie beschreibe die Feiertage als Gelegenheit zur Entschleunigung und zum Geniessen des Zusammenseins. Man sehe sich das ganze Jahr nicht, also nutze man die Zeit, um sich darüber auf dem Laufenden zu halten, was das Leben so bereitgehalten hat. «Es ist einfach eine schöne Zeit. Ich geniesse sie wirklich», sagt Lopez.