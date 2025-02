Nach Trennung von Ben Affleck: 2025 will Jennifer Lopez durchstarten

Standing Ovations für Jennifer Lopez

Vergangene Woche war J.Lo der unbestrittene Star beim Sundance Film Festival in Utah, wo sie mit ihrem neuen Film «Kiss of the Spider Woman» Premiere feierte. «Es gab Standing Ovations, nicht für den Film – was meiner Meinung nach wichtig ist –, sondern für sie», sagte der Kritiker der New York Post, Johnny Oleksinski. Er schilderte weiter: «Das Publikum sprang auf, als sie die Bühne des Eccles Theatre betrat. Dasselbe Theater, in dem Nominierte für den besten Film wie ‹Call Me By Your Name›, ‹Boyhood›, ‹Whiplash› und ‹Little Miss Sunshine› ihre Premiere hatten. Das muss eine Bestätigung für jemanden gewesen sein, der selten eine solche Anerkennung bekommt.»