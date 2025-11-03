Nach Trennung von Chris Martin: Dakota Johnson datet wieder

Rund zwei Wochen nach der Trennung hatte eine Quelle «People» erklärt, dass der Bruch «nicht gerade ein Schock» gewesen sei. Die Beziehung habe «schon eine Weile die gleichen Probleme» gehabt. Nur fünf Tage nach der Bestätigung der Trennung trat Johnson in der «Today Show» auf – und gab einen amüsanten Einblick in ihre Erwartungen an künftige Partner. Als sie gefragt wurde, was für sie «nicht verhandelbar» wäre, wenn sie mit einem Partnervermittler zusammenarbeiten würde, antwortete sie knapp: «Dass er kein Arschloch ist?»