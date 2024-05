Nach Trennung von Sacha Baron Cohen: Isla Fisher in «Bridget Jones 4»

Anfang April gaben die Eheleute Sacha Baron Cohen (52) und Isla Fisher (48) ihre Scheidung bekannt. Die Nachricht vom Ende ihrer Ehe nach über 13 Jahren teilten sie jeweils per Instagram–Story auf ihren offiziellen Accounts bei der Social–Media–Plattform mit. Jetzt ist die Schauspielerin, die mit Baron Cohen drei Kinder teilt, am Set der kommenden Komödie «Bridget Jones: Mad About the Boy» gesichtet worden, wie unter anderem Bilder zeigen, die dem US–Magazin «People» vorliegen.