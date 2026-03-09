Nach Trennungsgerüchten: Pink und Carey Hart machen Familienausflug

«Fake News» über Ehe–Aus

Der Familienausflug folgt auf Berichte, die im vergangenen Monat die Runde machten: Laut einem «People»–Bericht sollen Pink und Hart nach 20 Ehejahren erneut getrennt leben. Pink wies die Berichte zurück. «Ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich von meinem Mann getrennt bin. Das wusste ich nicht», spottete die Sängerin in einem Video, das sie auf Instagram veröffentlichte. «Danke, dass ihr mich darüber informiert habt. Möchtet ihr das auch unseren Kindern sagen? Meine 14–Jährige und mein 9–Jähriger wissen ebenfalls nichts davon.»