Nach Trennungsgerüchten: So steht es um die Ehe von Justin Bieber

Die Spekulationen über eine mögliche Trennung soll Justin Biebers Instagram–Account ausgelöst haben, wie auch «People» berichtete. Auf der Social–Media–Plattform soll er angeblich kurzzeitig seiner Ehefrau entfolgt sein. Am Dienstag habe der Musiker in seiner Instagram–Story jedoch erzählt, dass eine andere Person in seinem Account gewesen und dafür verantwortlich gewesen sei.