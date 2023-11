Nach Trennungspost: Mimi Fiedler bekommt viel Unterstützung

Fiedler hat das gemeinsame Zuhause bereits verlassen, wie sie in ihrem Post ebenfalls erklärte. «Ich habe mich von Otto getrennt und bin am 11.11. aus unserem Zuhause ausgezogen. Es war eine Entwicklung, der viele schmerzhafte Monate und endlos erscheinende schlaflose Nächte vorausgegangen sind – aber am Ende war genau dieser Prozess gut so. Ich konnte und habe in ihm alles verstanden. Vor allem, dass ich gehen muss um zu bleiben: bei mir,» so die Schauspielerin.