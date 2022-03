Nach Turmspringen und Wok-WM: Kehren auch diese Raab-Formate zurück?

«TV total Stock Car Crash Challenge»

Los ging alles mit einem kleinen «TV total»-Beitrag für die Rubrik «Raab in Gefahr». Angefixt von der Idee des Stockcar-Rennens entwickelte der Moderator daraus ein eigenes, abendfüllendes Format: die «TV total Stock Car Crash Challenge». Von 2005 bis 2015 richtete er in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen eine Stockcar-Veranstaltung ab, in der sich Promis in den entsprechenden Fahrzeugen in unterschiedlichen Klassen aus den Rennen kegelten - teilweise sogar mit Wohnwägen an der Anhängerkupplung.