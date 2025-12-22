Nach über 50 Jahren: Brian May spielt unveröffentlichten Queen-Song

Der Song ist über 50 Jahre alt

Von «Not for Sale» existiert bereits der Mitschnitt einer Version von Smile, der Vorgängerband von Queen. Die hatten Brian May und Queen–Schlagzeuger Roger Taylor (76) 1968 noch ohne ihren späteren Sänger Freddie Mercury (1946–1991) gegründet. Der Song hiess damals noch «Polar Bear». Es geht darin unter anderem um einen Eisbären in einem Schaufenster, der nicht zu verkaufen ist. Die Queen–Version hat laut Brian May noch nie jemand gehört.