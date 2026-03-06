Nach über 60 Jahren: Bruce Johnston verlässt die Beach Boys

«Ich liebe und respektiere Bruce Johnston»

Mike Love sagte dem «Rolling Stone» zum Abschied seines Kollegen: «Bruce Johnston ist einer der grössten Songwriter, Sänger und Keyboarder unserer Zeit. Wir hatten über viele, viele Jahre die Ehre, seine Performances und seine Beteiligung bei den Beach Boys zu erleben.» Veränderungen gebe es im Leben immer, «und heute befinden wir uns in einer Phase des Wandels, aber nicht am Ende». Bruce konzentriere sich nun auf das, was er so gut könne, «nämlich Songs schreiben und aufnehmen». Er freue sich darauf, so Love weiter, in naher Zukunft mit Bruce im Studio zusammenzuarbeiten. «Ich liebe und respektiere Bruce Johnston», heisst es am Ende seines Statements.