Nach über 60 Jahren: Dieser Wanderweg ist für Besucher wieder geöffnet

Rund 750.000 Einwohner hat das knapp 39 Quadratkilometer grosse Land. Es zählt zu den ärmsten der Welt, in Bhutan gab es erst in den 50er Jahren kostenlose Schulen und Zugang zu ärztlicher Versorgung. Die Staatsreligion ist der Vajrayana-Buddhismus. 80 Prozent der Landesfläche liegt auf über 2.000 Metern Höhe, zudem ist etwa zwei Drittel bewaldet. Die Bevölkerung ist sehr umweltbewusst und setzt sich stark für den Naturschutz ein. Vor allem Wasserkraftwerke und Solarenergie kommt bei ihnen zum Einsatz. Kein Wunder also, dass Bhutan das erste Land mit einer negativen CO₂-Bilanz ist. Das bedeutet: Es wird mehr gebunden als ausgestossen.