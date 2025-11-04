Nach über sieben Jahren Ehe: Christina Perri reicht Scheidung ein

Christina Perri wurde 2010 bekannt, als ihre Debütsingle «Jar of Hearts» in der TV–Show «So You Think You Can Dance» vorgestellt wurde. 2011 schrieb sie für «Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 1» den Song «A Thousand Years», der während des Abspanns zu hören ist. Für den zweiten Teil des «Twilight»–Finales nahm sie eine neue Version des Liedes auf.