Nach über zehn Jahren Beziehung: Téa Leoni heiratet Tim Daly

Téa Leoni (59) und Tim Daly (69) haben sich nach über einem Jahrzehnt Beziehung das Jawort gegeben. Die beiden Schauspielstars heirateten am Samstag (12. Juli) in New York – in einer kleinen, intimen Zeremonie im Kreis ihrer engsten Familienangehörigen, wie Leonis Sprecherin dem US–Magazin «People» bestätigte.