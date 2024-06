Nach über zehn Jahren: Kinohit «Der Medicus» bekommt Fortsetzung

Späte Fortsetzung für «Der Medicus». Der deutsche Kinohit aus dem Jahr 2013 bekommt ein Sequel. Wie Constantin Film in einer Pressemitteilung bekannt gab, sollen in etwa zehn Wochen die Dreharbeiten zu «Der Medicus 2» beginnen. Der zweite Teil nach dem Bestseller von Noah Gordon (1926–2021) soll am 25. Dezember 2025 in den deutschen Kinos starten.