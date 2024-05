Nach Überflutung: Günther Jauch packt auf seinem Weingut mit an

Ordnung machen und Schaufeln

In einem weiteren Beitrag wurde dann über die Arbeiten berichtet, die nach der Überschwemmung am Pfingstwochenende für die Mitarbeiter anstanden. «Heute haben wir mit den Aufräumarbeiten in unserem HiP und im Park begonnen. Vielen Dank an alle fleissigen Helferinnen und Helfer, an alle, die ihre Hilfe angeboten haben und für die vielen anteilnehmenden Kommentare», lautet die Erklärung zu dem Clip, der nicht nur die Schlammmassen und verdreckte Einrichtungsgegenstände zeigte, sondern auch einen helfenden Günther Jauch.