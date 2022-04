Nach überwundener Krebserkrankung: Mark Hoppus kündigt neue Musik an

Monatelanger Kampf gegen den Krebs

Hoppus gab am 29. September 2021 nach einem monatelangen Kampf gegen den Krebs bekannt, dass er offiziell als krebsfrei gelte und sich nun in der Remissionsphase befinde. Er müsse nur noch alle sechs Monate zum Check, sämtliche Behandlungen seien aber abgeschlossen. Hoppus litt an einem diffusen, grosszelligen B-Zell-Lymphom im Stadium vier. Im Juni hatte der Sänger seine Krebserkrankung öffentlich gemacht.