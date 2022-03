Nach Ukraine-Doku: Sean Penn ist sicher zurück in Los Angeles

Auf seinem Twitter-Account hat Oscarpreisträger Sean Penn (61) zuletzt seine Reise aus der Ukraine zur polnischen Grenze dokumentiert. Zu Fuss habe er sich an einer kilometerlangen Schlange an Autos vorbei in Richtung Sicherheit begeben. Jetzt zeigen aktuelle Paparazzi-Aufnahmen aus Los Angeles, die der britischen «Daily Mail» vorliegen, dass Penn die Heimreise nach Los Angeles geglückt ist.