Nach umstrittenem Trump-Beitrag auf X: Aus für El Hotzo beim rbb

«Wir beenden daher die Zusammenarbeit ab sofort bis auf Weiteres»

Bei einer Wahlkampfveranstaltung war am vergangenen Wochenende auf Trump, der am Ohr verletzt wurde, geschossen worden. Ein Besucher der Veranstaltung wurde dabei getötet. Hotz hatte laut Medienberichten nach dem Vorfall auf X geschrieben, was Ex–Präsident Trump und der letzte Bus gemeinsam hätten. Die Antwort: «leider knapp verpasst». Demnach erklärte er kurz darauf zudem: «Ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben.» Das Ganze sei später entfernt worden. Hotz besitzt auf der Plattform derzeit rund 700.000 Followerinnen und Follower.